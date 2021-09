Wakker Dier heeft de Keurslager uitgeroepen tot het grootste Liegebeest van 2021. Dat is een 'prijs' van de dierenrechtenorganisatie voor bedrijven die in haar ogen met misleidende claims over dierenwelzijn komen.

"De Vereniging van Keurslagers doet op zijn website diverse claims op het gebied van dierenwelzijn, zoals 'leveranciers hebben oog voor dierenwelzijn' en 'hoge kwaliteitseisen'. Maar de vereniging stelt helemaal geen dierenwelzijnseisen aan het assortiment van de aangesloten slagers", zegt Wakker Dier.

Joep Klaver, directeur van de Vereniging van Keurslagers, "neemt absoluut afstand" van de titel. "Wakker Dier wekt de suggestie dat Keurslagers geen aandacht hebben voor dierenwelzijn, dat is pertinent onjuist", zegt Klaver in een reactie.

Hij wijst erop dat de vereniging bestaat uit zelfstandige ondernemers "die met zorg en aandacht lokaal hun grondstoffen en vleesconcepten inkopen met een onderscheidende hoge standaard op diverse aspecten, waaronder duurzaamheid en dierenwelzijn".

Volgens de directeur wil Wakker Dier dat Keurslagers een landelijke standaard voor dierenwelzijn naleven. "Maar er zijn lokale boeren die zeggen: ik wil niet gecertificeerd worden voor een Beter Leven-keurmerk, want ik wil me onderscheiden van de supermarkt. Daar zit het verschil van inzicht. Hier is niks aan gelogen, maar Wakker Dier vindt schijnbaar dat dit de titel Liegebeest verdient", aldus Klaver.

Wakker Dier organiseert Liegebeest-verkiezing al dertien jaar

Behalve de Keurslager maakten twee andere kandidaten kans op de titel. "Het zuivelkeurmerk PlanetProof beweert dat het strenge eisen stelt op dierenwelzijn en diergezondheid. Maar die eisen stellen maar weinig voor." Ook de Nederlandse kipsector loog in de ogen van Wakker Dier, door in een reclamecampagne die met belastinggeld is gesubsidieerd te spreken over "optimaal welzijn" van plofkippen.

Wakker Dier trok een nominatie van Olvarit terug. Het merk gebruikt plofkalkoen in babyvoeding, maar stapt over op kalkoen met een beter welzijn. Ook de nominatie van het vleesmerk Meatlovers kwam te vervallen, nadat het had beloofd de misleidende claims over stressloze kalfjes aan te passen.

Wakker Dier organiseert al dertien jaar de Liegebeest-verkiezing. Dit jaar brachten zeventienduizend mensen hun stem uit.