Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in zogenoemde 'energiearmoede', stelt onderzoeksinstituut TNO donderdag. Het gaat om mensen met een combinatie van een laag inkomen en een hoge energierekening in een huis dat niet goed geïsoleerd is. De problemen zijn het grootst in het noordoosten van het land.

TNO baseert zich op cijfers van het CBS en komt tot de conclusie dat ongeveer 7 procent van de huishoudens problemen heeft met de energierekening. Het gaat hierbij grofweg om twee groepen.

De eerste groep bestaat uit huurders die in een slecht of matig geïsoleerd huis wonen en daar niets aan kunnen doen, doordat de verhuurder daar verantwoordelijk voor is. Ten tweede zijn er kopers die geen geld hebben om hun koophuis te verduurzamen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de problemen het grootst zijn in het noorden, oosten, zuidoosten en zuidwesten van het land. Met name in de provincie Groningen hebben veel huishoudens met energiearmoede te kampen. Zo zijn er gebieden waar meer dan 20 procent van de huishoudens een laag inkomen en hoge energiekosten heeft.

Volgens onderzoeker Peter Mulder woont bijna de helft van Nederland in een slecht geïsoleerd huis. Dit betekent niet dat die huishoudens allemaal te kampen hebben met energiearmoede. Als de gasprijzen verder stijgen, lopen ze echter het risico daar alsnog last van te krijgen.

Mulder pleit voor een gerichte aanpak, waarbij verduurzaming van huizen centraal staat. "Daarmee bestrijden we deze energiearmoede en helpen we de energietransitie op gang."