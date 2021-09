Het Italiaanse bedrijf Nexi, met meer dan twee miljoen klanten een van de grootste Europese betaalbedrijven, werkt met de Europese Centrale Bank (ECB) aan de ontwikkeling van een digitale euro. Dat kondigde Nexi woensdag aan op een conferentie in Amsterdam.

De ECB kondigde in juni al aan een eigen digitale munt te ontwikkelen. Door het succes van cryptomunten als de bitcoin bekijken overheden wereldwijd of ze alternatieven kunnen ontwikkelen die stabieler zijn dan de volatiele bestaande cryptomunten.

De ECB zou eerst twee jaar lang onderzoeken of en hoe een digitale munt ontwikkeld kan worden, maar er blijkt nu een versnelling in de plannen te zitten. De centrale bank zou namelijk het Italiaanse betaalbedrijf Nexi in de arm hebben genomen voor de ontwikkeling ervan.

"We werken samen met de ECB en denken mee over de ontwikkeling van een digitale munt, omdat we denken dat we een rol kunnen spelen in de toekomst van digitaal betalen", zei CEO Paolo Bertoluzzo woensdag in Amsterdam. De ECB heeft nog niet op de bekendmaking gereageerd.

Ook andere centrale banken denken na over digitale munten

Nexi heeft een marktwaarde van 17 miljard euro en is daarmee een van de grootste betaalbedrijven in de Europese Unie. Het bedrijf nam een jaar geleden nog twee concurrenten over voor in totaal 12 miljard euro.

De ECB is niet de eerste centrale bank die een eigen digitale munt wil ontwikkelen. China testte zijn eigen cryptomunt al in enkele steden en ook de centrale banken van het VK, de VS en Japan onderzoeken de mogelijkheden. Volgens de ECB duurt het zo'n vijf jaar om de munt volledig te ontwikkelen.