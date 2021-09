Drie Britse energiebedrijven - Green Energy UK, Avro Energy en Green Supplier - hebben woensdag faillissement aangevraagd. Daarmee verliezen 800.000 Britten hun leverancier. De hoge energieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de financiële problemen, klinkt het.

Samen hadden de bedrijven zo'n 5 procent van de Britse energiemarkt in handen. Waar de klanten naartoe kunnen, is nog niet duidelijk.

Green Energy wees in een korte mededeling op het "falen van de overheid, die geen steun verleende aan kleine energiebedrijven". Daarbij verwijst de onderneming naar de energiecrisis op de Europese markt met grote prijsstijgingen tot gevolg.

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn in de afgelopen maanden in rap tempo gestegen. Prijsvergelijker Pricewise berekende vrijdag nog dat een gemiddeld Nederlands huishouden in de eerste helft van dit jaar 500 euro meer aan energie kwijt is dan een jaar eerder.

Green wijt die sterke prijsstijging aan een hoop factoren, waaronder de Brexit, de blokkade van het Suezkanaal door het vrachtschip Ever Given en een brand in een pijpleiding tussen het VK en het Europese vasteland.

De Britse toezichthouder Ofgem waarschuwde woensdag dat nog meer energiebedrijven de komende dagen op de fles zullen gaan.