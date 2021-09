TUI vliegt vandaag niet naar het Canarische Eiland La Palma, waarvandaan onder anderen 79 Nederlanders zouden worden opgehaald. Een woordvoerder van de reisorganisatie laat aan NU.nl weten dat as van de vulkaanuitbarsting op het eiland zou kunnen zorgen voor problemen voor vliegtuigen.

Op woensdagen en zondagen heeft TUI gecombineerde vluchten naar Tenerife en La Palma, zowel vanuit Brussel als vanuit Amsterdam. Deze zullen in ieder geval deze woensdag La Palma overslaan. "We hopen en denken dat we morgen alsnog op het eiland kunnen landen om mensen terug te brengen", aldus de woordvoerder.

TUI brengt sowieso geen nieuwe reizigers meer naar het eiland waar zondag een vulkaanuitbarsting plaatsvond. "De reizigers die nu nog niet terug kunnen keren, zijn per sms op de hoogte gebracht", zegt de woordvoerder. Er wordt een extra overnachting voor hen geregeld.

Vakantiegangers die langer zouden blijven, maar eerder terug willen, wordt ook die mogelijkheid geboden, zodra dat kan. "Een veilige terugvlucht is voor onze reizigers het belangrijkst."

Eerder al werden vakantiegangers die via TUI op La Palma zaten door de lokale autoriteiten uit hun hotel geëvacueerd. Sommigen moesten halsoverkop het hotel verlaten en kwamen zonder spullen, waaronder paspoorten, te zitten.