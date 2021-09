TUI vliegt vandaag naar het Spaanse eiland La Palma, om daar alsnog bijna tachtig Nederlanders op te halen die eigenlijk al een dag eerder zouden terugkeren naar Nederland. Woensdag kon de vlucht niet worden uitgevoerd, omdat door de vulkaanuitbarsting van zondagmiddag nog as in de lucht zat, die problemen voor vliegtuigen kon veroorzaken.

Op woensdagen en zondagen heeft TUI normaliter gecombineerde vluchten naar Tenerife en La Palma, zowel vanuit Brussel als vanuit Amsterdam. Deze sloegen La Palma woensdag over. "De vlucht is nu onderweg daarheen en de reizigers zullen in de middag op Schiphol landen", aldus de woordvoerder van de reisorganisatie.

TUI brengt sowieso geen nieuwe reizigers meer naar het eiland waar zondag een vulkaanuitbarsting plaatsvond. Vakantiegangers die eerder terug naar huis willen gaan, wordt ook die mogelijkheid geboden.

Eerder al werden vakantiegangers die via TUI op La Palma zaten door de lokale autoriteiten uit hun hotel geëvacueerd. Sommigen moesten halsoverkop het hotel verlaten en kwamen zonder spullen, waaronder paspoorten, te zitten.