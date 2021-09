Het goede nieuws dat de anderhalvemeterregel zaterdag vervalt, heeft als keerzijde dat bezoekers van horeca voorlopig een coronapas moeten tonen. De regel geldt ook voor een bezoek aan horeca in tuincentra en grote winkels, zoals die van Intratuin en IKEA. Ondernemers vrezen gedoe en moeten noodgedwongen politieagentje spelen, zeggen belangenorganisaties INretail en Tuinbranche Nederland tegen NU.nl.

"Je moet als ondernemer politieagent gaan spelen, dat is je rol niet, maar die krijg je wel toebedeeld", zegt directeur Frank van der Heide namens de tuincentra. "De timing is ook erg vervelend, nu vanaf volgende week de eerste kerstshows opengaan." Want daar maken mensen bij uitstek een uitje van.

IKEA zegt te hopen dat de nieuwe regels niet tot vervelende situaties leiden. "Er zijn altijd mensen die het niet eens zijn met de richtlijnen, maar we moeten ons hier helaas aan houden." Iedereen van dertien jaar en ouder die in een tuincentrum, bij IKEA of in een andere winkel van horeca gebruik wil maken, moet een coronapas overleggen.

"En iedereen boven de veertien jaar ook een identiteitsbewijs", vult de IKEA-woordvoerder aan. Brancheorganisatie INretail stelt het eveneens vervelend te vinden dat ondernemers politieagentje moeten spelen. "Dat wil je als ondernemer helemaal niet", zegt Paul te Grotenhuis. "Je moet er sowieso personeel voor vrijmaken om alles in goede banen te leiden."

'Het is niet uit te leggen'

Tuinbranche Nederland gaat wat verder. "Het is niet uit te leggen", zegt de directeur van de club voor tuincentra. "We hadden in onze horeca liever de 1,5 meter gehouden. Mensen mogen nu vrij de winkel in, hoeven geen afstand meer te houden en mogen lekker rondlopen. Maar als je dan even wil gaan zitten voor koffie, moet je ineens een check laten doen."

Dat leidt volgens hem sowieso tot ophopingen van mensen. "En er zijn ook mensen die het niet willen of die geen bewijs hebben. Zo hebben we ook veel oudere gasten die vaak ook geen corona-app hebben." Zeker in de tijd van de kerstshows is het belang van de horeca voor de tuincentra volgens Van der Heide alleen maar groter.

De horeca is altijd al van belang voor IKEA. "De horeca is een heel belangrijk onderdeel van ons concept, net als het meubels kopen. Het restaurant maakt deel uit van het dagje uit. We zijn dan ook blij dat de horeca wel weer open is en hopen dat deze maatregel snel opgeheven kan worden." Vooralsnog geldt deze tot medio november.

Stickers gaan weg, maar veel spatschermen zullen blijven

Volgens INretail zullen winkeliers vanaf zaterdag veelal de stickers voor het houden van afstand van de vloeren verwijderen, maar worden veel hygiënemaatregelen nog in stand gehouden.

"Zoals de spatschermen. We zijn als samenleving voorzichtiger geworden en ervaren het ook eerder als druk dan voor corona."