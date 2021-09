Grote energieleveranciers zoals Vattenfall en Eneco zeggen niets te kunnen doen aan de stijgende prijzen. Doordat gas en elektriciteit veel duurder zijn geworden, dreigt ook de energierekening van veel Nederlanders een stuk hoger te worden.

Spanje heeft al noodmaatregelen getroffen. Zo neemt het land geld af van energiebedrijven die veel winst maken. Daarnaast wordt een maximumprijs ingesteld voor gas. In Nederland is daar geen sprake van.

"We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over de stijgende energieprijzen", zegt een woordvoerder van Vattenfall. Het bedrijf weet net als andere aanbieders nog niet precies wat de prijsstijgingen betekenen voor klanten.

"We helpen klanten door inzicht te geven in hun verbruik en als mensen in financiële problemen komen, dan zoeken we naar passende oplossingen." Consumenten met een variabel contract gaan als eerste merken dat de prijzen stijgen.

Eneco wil halvering van belasting op elektriciteit

Eneco pleit voor een halvering van de energiebelasting op elektriciteit. "De energiebelasting op aardgas moet gelijk blijven om te voorkomen dan verduurzaming van woningen minder rendabel wordt", aldus een woordvoerder.

Ook Vattenfall wijst op de energiebelasting. "Een groot deel van de energierekening bestaat uit netbeheerkosten en belasting. Mocht onze overheid iets willen doen, dan hebben ze dus wel de mogelijkheid, maar dat is echt een politieke afweging."

Essent verwijst voor een reactie naar branchevereniging Energie-Nederland. Die noemt ingrijpen van de overheid in de markt ongewenst. "Wanneer enkele factoren straks weer verbeteren, kan de gasprijs weer naar een ander niveau dalen. Wanneer dat is, lijkt moeilijk te voorspellen", laat Energie-Nederland weten. "Den Haag kan eventueel wel tijdelijke maatregelen nemen om de hogere kosten voor consument en bedrijfsleven op te vangen." De branchevereniging lobbyt daar zelf niet voor.

Hoge prijzen door lage voorraden

De gasprijzen zijn hoger dan ooit in Europa. Dat komt doordat de voorraden vanwege de relatief koude winter klein zijn. Normaal gesproken worden die voorraden in de zomer aangevuld, maar door leveringsproblemen en het herstel van de economie na de coronacrisis is gas schaarser en dus duurder.

Volgens Rusland zullen de spanningen op de gasmarkt minder worden wanneer gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen. Het is nog altijd niet bekend wanneer de pijpleiding door de Oostzee in gebruik zal worden genomen. Deskundigen verwachten dat het gas al in oktober door de eerste van twee leidingen kan stromen.