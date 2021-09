Albert Heijn heropent woensdag de eerste supermarkt die het van Deen heeft overgenomen. Ook de overige Deen-winkels krijgen de komende tijd allemaal een ander merk op de pui. Daarmee verdwijnt er alweer een supermarktformule. En dat gaat de komende jaren alleen maar door, is de verwachting.

In februari maakte Deen bekend dat zijn tachtig winkels in handen komen van Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt. Alle drie hebben besloten de Deens om te bouwen tot hun eigen merk. Eerder deze maand heeft DekaMarkt de eerste omgebouwde vestingen al geopend en woensdag is het de beurt aan Albert Heijn en Vomar.

Het is de zoveelste supermarktformule die het loodje legt. Zo verdwenen in de afgelopen tien jaar onder meer C1000, Super de Boer, Emté, Agrimarkt, Bas van der Heijden, Digros, Troefmarkt en Pryma. Daar komt sowieso Coop nog bij: eerder deze maand werd bekend dat de oranje keten opgaat in PLUS.

Wie verder teruggaat in de tijd komt nog meer verloren gegane merken tegen. Zo verdwenen sinds het begin van deze eeuw onder andere Edah, Konmar, Meermarkt, Golff, Sanders, Groenewoudt en Lekker & Laag.

Super de Boer werd in 2009 overgenomen door Jumbo. Foto: ANP

Supermarkten moeten blijven investeren

Dat er zo veel merken verdwijnen, komt doordat supermarkten vaak fuseren of andere ketens overnemen. Ze doen dit om sterker te staan tegenover de concurrentie en om de kosten te drukken. De bedrijven moeten investeringen doen om te blijven voldoen aan de wensen van de klant, zoals online boodschappen kunnen doen.

Lang niet alle supermarkten hebben zulke diepe zakken en bundelen daarom de krachten of laten zich opslokken door een grotere partij. Vooral online bestelde boodschappen bezorgen leidt tot zorgen, omdat daar geen geld mee wordt verdiend. Bovendien komen er steeds meer nieuwe bedrijven bij, zoals de websuper Picnic. De verwachting is dan ook dat er nog meer merken gaan verdwijnen.