Het gigantische Chinese bedrijf Evergrande staat op omvallen en dat kan volgens analisten dramatische gevolgen hebben voor de internationale economie. Sommigen vergelijken het zelfs met de val van de bank Lehman Brothers, die in 2008 de financiële crisis inluidde. Maar komt het echt zo ver of grijpt Peking op tijd in?

Evergrande is een Chinees bedrijf dat meer dan dertienhonderd bouwprojecten beheerst in 28 Chinese steden. Het werd in 1996 opgericht door de staalmagnaat Xu Jiayin en is uitgegroeid tot het op één na grootste vastgoedbedrijf van China. Daarnaast doet het bedrijf ook aan vermogensbeheer en is het de eigenaar van de voetbalploeg Ghanzhou FC.

Jarenlang kon het bedrijf profiteren van de woningbouwexplosie in China om ongebreideld te groeien. Maar hoe meer projecten het bedrijf aanging, hoe meer schulden het moest maken. Die schuldenberg is intussen gegroeid tot zo'n 255 miljard euro. In normale tijden kan zo'n groot bedrijf dat prima afbetalen, maar de woningmarkt in het land koelt al enkele jaren flink af, waardoor er minder geld binnenkomt.

Daarbovenop kwam de Chinese regering vorig jaar met nieuw beleid voor de vastgoedsector. Bedrijven krijgen sindsdien een kleurencode op basis van hun schulden. Evergrande was een van de acht bedrijven die rood kleurden. Dat betekent dat het bedrijf veel minder mag lenen bij banken en de schulden beter onder controle moet houden.

Dat dwingt Evergrande dus sinds vorig jaar om projecten te verkopen voor een veel lagere prijs dan het er zelf oorspronkelijk voor betaalde. Maar omdat de Chinese vastgoedmarkt momenteel op een bubbel afstevent, hebben beleggers zelfs daar geen interesse meer in.

Daardoor blijft Evergrande over met een hoop onafgewerkte bouwprojecten die waarschijnlijk ook niet snel meer zullen afgewerkt worden. Het kwam zelfs zo ver dat het bedrijf geld bij het personeel moest lenen om te overleven. De belofte was dat dat geld zou terugbetaald worden, maar dat blijkt niet meer te lukken. De afgelopen dagen verzamelden boze werknemers zich voor het hoofdkantoor van het bedrijf om hun geld terug te vragen.

Om het niet nog erger te maken, zou de Chinese overheid nu moeten ingrijpen en een deel van de schulden van Evergrande moeten overnemen, net als in 2008 met veel banken gebeurde. Maar Peking zit tussen twee vuren. Als het Evergrande redt, geeft dat het signaal dat elk bedrijf het zo ver kan laten komen, want de overheid helpt uiteindelijk toch. Als de regering niets doet, gaat Evergrande failliet en sleept het zo'n driehonderd financiële instellingen waar het leningen heeft uitstaan mee in de val.

En daar stopt het niet. De rest van de Chinese vastgoedmarkt zal sowieso te lijden hebben onder het faillissement van een van de grootste bedrijven en analisten denken dat het zich ook kan verspreiden naar andere sectoren.

Ook Nederlandse bedrijven kunnen hinder ondervinden van een faillissement van Evergrande. Zo liet PGGM, de pensioenuitvoerder van het fonds Zorg en Welzijn, afgelopen weekend aan Het Financieele Dagblad weten dat het vreest voor de gevolgen voor de Chinese financiële sector. Meer dan 2,5 procent van de portefeuille van Zorg en Welzijn bestaat namelijk uit Chinese bedrijven. Zorg en Welzijn heeft ook een "verwaarloosbaar" belang in Evergrande.

Verder lijkt geen enkele Nederlandse financiële instelling rechtstreeks betrokken bij Evergrande, maar er wordt wel belegd in Chinese aandelen. Bij de meeste bedrijven is dat echter beperkt omdat het voor Westerse bedrijven heel moeilijk is om in Chinese aandelen te beleggen.

Wat er internationaal precies zal gebeuren als Evergrande failliet gaat, is onduidelijk. Niemand had voorspeld wat de gevolgen zouden zijn van het faillissement van Lehman Brothers. Dat leidde tot een internationale financiële crisis die vandaag de dag, dertien jaar later, nog steeds nazindert.

Beleggers namen de afgelopen dagen alvast het zekere voor het onzekere en verkochten al hun aandelen die maar iets met de Chinese economie te maken hebben. Dat duwde de beurzen in het begin van de week fors in het rood, maar die herpakken zich intussen weer lichtjes.

Donderdag is D-day voor Evergrande. Dan moet het bedrijf 83 miljoen dollar (ruim 70 miljoen euro) aflossen op een obligatielening van 2 miljard dollar. Woensdag liet Evergrande wel weten dat een andere aflossing van naar schatting zo'n 36 miljoen dollar donderdag zal betaald worden.

Mocht de vastgoedgigant donderdag toch niet aan alle verplichtingen kunnen voldoen, dan verwachten analisten dat de overheid uiteindelijk wel zal ingrijpen.