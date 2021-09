Holland Casino heeft hoge verwachtingen van het opengaan van de online gokmarkt. Vanaf 1 oktober 2021 mogen bedrijven legaal hun kansspelen online aanbieden en de casino-uitbater wil daar volop gebruik van maken. Dit moet helpen om uit het diepe coronadal te komen, waar het bedrijf door de lockdown in terechtgekomen is.

Holland Casino dook in de eerste zes maanden van het jaar 64,8 miljoen euro in het rood. De oorzaak daarvan was dat de casino's ruim vijf van de zes maanden moesten dichtblijven. Met het oog op de rest van het jaar is het bedrijf hoopvol, omdat het zijn vestigingen in juni weer mocht openen en de coronarestricties steeds soepeler worden.

De casino-exploitant moest zijn veertien vestigingen dicht houden tot 5 juni. Vanaf dat moment mochten de filialen weer open, zij het met beperkingen. De omzet in het eerste half jaar was dan ook beperkt: 28,8 miljoen euro.

Het bedrijf besloot om bijna driehonderd banen te schrappen, maar veel andere kosten liepen in de eerste helft van dit jaar gewoon door. Daardoor kwam er onder de streep een dik verlies van bijna 65 miljoen euro uit. Dat was flink meer dan de 37,8 miljoen verlies in de eerste helft van vorig jaar, toen de casino's langer open waren.

Nu de vestigingen weer open zijn, ziet het bedrijf het zonnig in. "De in de maand juni behaalde omzet laat zien dat Holland Casino spoedig weer gezond kan gaan opereren", aldus topman Erwin van Lambaart.

Daarnaast is hij verheugd over het feit dat de markt voor online kansspelen op 1 oktober opengaat. Holland Casino heeft een vergunning aangevraagd in de hoop zijn spelen online te mogen aanbieden vanaf volgende maand. Ook heeft het bedrijf recent twee nieuwe casino's geopend, in Venlo en Utrecht.