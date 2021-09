Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de regering goedkeuring gegeven om meer schulden aan te gaan. Het is een eerste stap richting het voorkomen dat Amerikaanse overheidsdiensten moeten sluiten. De volgende horde is goedkeuring krijgen in de Senaat.

De VS heeft een maximum aan leningen dat ze mag aangaan. Dat maximum bereikt ze naar verwachting volgende maand. De huidige regering wil dat maximum verhogen, maar heeft daar goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat voor nodig. Die eerste is dus al binnen, die tweede nog niet.

Als goedkeuring uitblijft, moet de overheid snijden in de uitgaven. Dit betekent dat diverse overheidsdiensten dichtgaan en dat personeel niet of minder betaald krijgt. Te denken valt aan natuurparken die sluiten en minder kustwachters en grenswachters. Commerciële bedrijven, zoals winkels, mogen openblijven.

De Democratische Partij van de huidige president Joe Biden heeft een kleine meerderheid in zowel het Huis als de Senaat. Die partij kan dus in haar eentje zorgen voor een hoger schuldenplafond, maar doet dat liever met steun van de andere grote partij, de Republikeinen.

Die zien daar echter niets in. Zo stemden alle Republikeinen in het Huis tegen het voorstel. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft ook al meerdere keren laten weten niet akkoord te gaan. Naar verwachting zal de Senaat later deze week of begin volgende week over het voorstel stemmen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de VS in lockdown gaat vanwege gesteggel over schulden. In de voorbije tien jaar was er vanwege het schuldenplafond al drie keer een lockdown. De laatste keer was iets minder dan drie jaar geleden.