De prijs voor een liter diesel heeft een nieuw record bereikt; de gemiddelde landelijke adviesprijs is nu 1,618 euro. Benzine bereikte vijf dagen geleden een nieuw hoogtepunt met een prijs van 1,985 euro per liter. Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de prijzen aan de pomp al twintig jaar bijhoudt.

Lpg, dat nog maar heel weinig getankt wordt, kost vandaag de dag meer dan 1 euro per liter. De brandstofprijzen lopen al geruime tijd op in het kielzog van de oplopende olieprijzen. De benzineprijs staat woensdag op 1,983 en blijft dus heel dicht in de buurt van de 2 euro per liter.

Directeur Paul van Selms van UnitedConsumers zegt deze rappe stijging van de prijzen ook niet te kunnen verklaren. "Het moet een kwestie van vraag en aanbod zijn. De olieproducerende landen weten de prijzen sowieso hoog te houden."

De stijging van de olieprijzen werd ingezet als gevolg van het snelle herstel van de economie na de aanvankelijke klap van de coronacrisis.

Prijzen zijn hoog, maar de kortingen ook

Sinds begin 2021 is tanken al flink duurder geworden. Records die al jarenlang in de boeken stonden, sneuvelen dit jaar in hoog tempo. Zo gingen de recordprijzen voor benzine en diesel eraan, die stamden uit 2012. De hoogste prijs voor lpg dateerde uit 2014.

UnitedConsumers liet eerder al weten dat de prijzen nog wel verder kunnen oplopen en dat ook de grens van 2 euro per liter doorbroken kan worden. Dat geldt dan de gemiddelde landelijke adviesprijs. Er zijn al tankstations die meer dan 2 euro per liter rekenen, net zoals er ook stations zijn die veel minder dan de adviesprijs vragen.

"De adviesprijzen zijn recordhoog, maar de kortingen die gegeven worden aan de pomp ook", besluit Van Selms.