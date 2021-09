De Amerikaanse regering heeft SUEX, een platform dat mensen in cryptomunten laat handelen, dinsdag sancties opgelegd. SUEX heeft volgens het ministerie van Financiën hackers geholpen met het witwassen van geld dat ze via afpersing hadden verkregen. Amerikanen mogen niet meer via het platform handelen en kunnen boetes krijgen als ze dat wel doen.

Het ministerie werkte voor zijn onderzoek naar het handelsplatform samen met de FBI en ontdekte dat 40 procent van de transacties op SUEX aan illegale praktijken verbonden zijn. Daarop concludeerde het ministerie dat het platform uit winstbejag bewust illegale activiteiten toeliet.

Het is een van de opvallendste maatregelen die de Amerikaanse regering neemt in haar strijd tegen ransomware, waarbij hackers inbreken in de computers van een bedrijf of particulier en losgeld vragen om die weer vrij te geven. Cyberveiligheidsexperts drongen al langer aan op een forse aanpak van zulke criminaliteit, die steeds meer grote bedrijven teistert.

Er is veel onduidelijkheid rond SUEX. Volgens de website is het bedrijf opgericht in de Tsjechische hoofdstad Praag, maar de grootste aandeelhouder is volgens crypto-onderzoeker TRM Labs een Rus. Ook zou niet iedereen zomaar via het platform kunnen handelen, maar neemt het alleen maar mensen aan op basis van doorverwijzingen. Die krijgen dan een op maat gemaakte ervaring.

Het ministerie zei dinsdag "partijen die zulke illegale activiteiten sponsoren of mogelijk maken" sancties op te blijven leggen.