Universal Music Group (UMG), het muzieklabel achter onder meer Lady Gaga en Billie Eilish, sluit zijn eerste dag op de beurs van Amsterdam 35,68 procent hoger dan de introductieprijs. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 45,5 miljard euro, een van de grootste beursgangen in Amsterdam in jaren.

Een aandeel van UMG kost nu 25,10 euro, terwijl het bij de introductie nog 18,50 euro kostte. Bij de beursintroductie verdeelde het Franse mediaconcern Vivendi 60 procent van de aandelen in het label onder zijn eigen aandeelhouders. Die aandelen kunnen Vivendi-aandeelhouders vervolgens verhandelen.

Het succes van Vivendi gaf ook de Amsterdamse beursindex vleugels. Die eindigde de dag 1 procent hoger. Dat is een goede prestatie in vergelijking met onder meer de Amerikaanse beurzen. Die gingen maandag en eerder op dinsdag fors in het rood, maar kruipen ondertussen stilaan weer naar boven.

De belangrijkste reden waarom de beurzen het de laatste dagen zo slecht doen is het dreigende faillissement van de Chinese vastgoedreus Evergrande. Die heeft een schuldenberg van 200 miljard euro opgebouwd en de kans is groot dat het bedrijf dat nooit meer kan afbetalen.

Dinsdag bleek dat het bedrijf intussen al twee rentebetalingen aan banken gemist heeft, wat het een stap dichter bij een faillissement brengt. Evergrande heeft leningen uitstaan bij honderden banken en andere schuldeisers, dus als het bedrijf omvalt dreigt een nieuwe schuldencrisis.