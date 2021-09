Behalve de conducteurs op de treinen naar Brussel, leggen woensdag ook de servicemedewerkers van NS het werk neer. Daardoor zullen loketten gesloten blijven, kunnen minder valide reizigers van benodigde hulp verstoken blijven en kan ook de dienstregeling in de war geschopt worden. Dat hebben vakbonden FNV Spoor en VVMC bekendgemaakt.

Ze komen hiermee in verzet tegen een voorgenomen reorganisatie van de vervoerder, waarbij volgens de vakbond bijna een derde van de 950 banen komt te vervallen en het aantal servicestations afneemt.

NS-conducteurs die op de internationale treinen naar Brussel rijden, kondigden al eerder aan het werk neer te leggen. Zij zijn ontevreden over hun salaris ten opzichte van dat van collega's die op andere internationale treinen rijden, zoals de Thalys en de ICE.

Volgens NS zullen de acties van de conducteurs zeker tot overlast leiden. Zo kunnen reizigers te maken krijgen met vertraging, uitgevallen treinen en langere reistijden. NS laat dinsdag weten dat reizigers de servicezuil in het station kunnen gebruiken of de klantendienst kunnen bellen voor hulp op afstand.

Volgens bestuurder Roos Rahimi van FNV Spoor heeft bijna de helft van de werknemers gezegd aan de staking mee te doen. Ook zogeheten perronleiders behoren tot de servicemedewerkers; zij staan met de conducteurs in contact over het vertrek van treinen. "Dus dat kan zeker tot vertraging leiden." Ook zullen loketten volgens haar zeker dicht zijn en moeten mensen het stellen zonder advies of hulp van de 'mensen met de rode ronde petten'.