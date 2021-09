Google koopt voor 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) een kantoor in het centrum van New York, meldt The Wall Street Journal. Hoewel de internetgigant zijn werknemers na de coronacrisis zal laten kiezen of ze thuis of op kantoor willen werken, is er volgens het bedrijf onder het personeel nog vraag naar extra kantoorruimte.

Het is de duurste aankoop van een kantoorpand sinds de start van de coronapandemie. Google huurt het gebouw van 120.000 vierkante meter al een tijd, maar heeft ook een optie om het te kopen. Het bedrijf zou die optie begin volgend jaar willen gebruiken. Het gebouw is een voormalige loods voor vrachttreinen.

Google laat zijn werknemers sinds april vorig jaar thuiswerken en kondigde onlangs aan dat ze in januari weer naar kantoor mogen komen. Vanaf dan krijgen de medewerkers de keuze of ze thuis of op kantoor werken.

Toch denkt Google dat het nuttig is om een extra kantoorpand aan te kopen. "We weten dat onze werknemers moeten samenwerken om echt gelukkig en productief te zijn", zegt een woordvoerder van Google tegen The Wall Street Journal. "En door die behoefte aan samenwerking investeren we meer in kantoorruimte."

Leuk detail: het kantoor heeft een Nederlands restaurant. Er wordt snert en erwtensoep verkocht en sommige borden zijn zowel in het Engels als het Nederlands.

Komst techbedrijven leidt tot hogere inkomens en woningprijzen

De voormalige loods wordt nu verbouwd en wordt halverwege 2023 opgeleverd. Google is net als andere grote techbedrijven als Apple en Facebook sinds enkele jaren een grote opkoper van kantoorpanden.

Dat is voor veel steden goed nieuws, omdat dat voor beter betaalde inwoners en meer belastinginkomsten zorgt. Tegelijkertijd stuwt de komst van techbedrijven de woningprijzen in veel steden.