De verkoop van duurzame voeding in de supermarkt kwam vorig jaar 21 procent hoger uit dan een jaar eerder. Vooral duurzame koffie en thee werden vaker gekocht. Ook is het aanbod van producten met een duurzaamheidskeurmerk toegenomen.

Dat blijkt woensdag uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2020 van Wageningen University & Research en het CBS, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de supermarkt werd vorig jaar 75 procent meer uitgegeven aan duurzame thee. Ook trok de consument vaker de portemonnee voor duurzame koffie. Daarnaast greep het winkelend publiek het afgelopen jaar ook vaker naar duurzame aardappelen, zuivelproducten, groenten en fruit, brood, granen, koek en gebak.

Al die productgroepen lieten een omzetgroei van ongeveer 30 procent zien. Mede daardoor hadden duurzame producten in 2020 een aandeel van 19 procent in de totale supermarktomzet, waar dat in 2015 nog 12 procent was.

Een andere opvallende stijger is de duurzame diepvriesmaaltijd. Aan die productgroep werd vorig jaar 53 procent meer uitgegeven door de consument. Mogelijk komt dit doordat we afgelopen jaar meer thuis aten vanwege de coronacrisis. De uitgaven aan duurzame conserven gingen met 56 procent omhoog, die aan diepvriesgroenten en -fruit met 14 procent.

Ook in biologische speciaalzaken en de horeca is vorig jaar meer uitgegeven aan duurzame producten. Met de uitgaven in de supermarkt erbij opgeteld komt de totale besteding in 2020 uit op 8,2 miljard euro, een plus van 7 procent ten opzichte van 2019.