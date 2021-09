Olie- en gasconcern Shell verkoopt al zijn bezittingen in het grootste Amerikaanse olieveld aan branchegenoot ConocoPhillips. De deal levert het Brits-Nederlandse bedrijf 9,5 miljard dollar (8,1 miljoen euro) op.

Shell was al langer op zoek naar kopers voor zijn bezittingen in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in Texas. Verschillende oliemaatschappijen hadden interesse voor de overname.

Het Brits-Nederlandse concern bezat sinds 2012 rechten in het gebied waar schalieolie en -gas wordt gewonnen. Momenteel gaat het om een oppervlak van meer dan 900 vierkante kilometer. Shell haalt er dagelijks het equivalent van ongeveer 175.000 vaten olie uit de grond.

Dat Shell zich terugtrekt uit het gebied zou ook kunnen helpen om aan zijn duurzaamheidsdoelen te voldoen. Shell streeft ernaar om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. De laatste tijd ondervindt Shell veel druk om nog meer werk te maken van vergroening.

Shell maakte verlies op het gebied

Met schaliewinning zijn doorgaans meer kosten gemoeid dan met normale oliewinning. Door de lage olieprijzen van de laatste jaren was het heel lastig om winstgevend te zijn in het gebied. In coronajaar 2020 leed Shell op de bezittingen een brutoverlies van 491 miljoen dollar. Maar inmiddels zijn de olieprijzen weer flink opgelopen. Dat maakt het mogelijk om de bezittingen voor een relatief gunstige prijs van de hand te doen.

In een verklaring geeft de onderneming aan dat het om een aantrekkelijke deal gaat. Shell verwacht de transactie in het vierde kwartaal te kunnen afronden. Van de opbrengsten zal vervolgens 7 miljard dollar verdeeld worden over de aandeelhouders, bijvoorbeeld door middel van aandeleninkoop. De rest van het geld wil Shell gebruiken om de eigen balans te versterken.

De stap betekent niet dat Shell de Verenigde Staten de rug toekeert. Shell benadrukt al meer dan een eeuw energie te leveren aan Amerikaanse klanten. Het bedrijf zegt van plan te zijn om nog decennialang een grote speler te blijven op het gebied van energie in het land.