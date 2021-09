Het aantal hoedenwinkels in Nederland is nog steeds op een paar handen te tellen, maar is in de afgelopen vijf jaar wel verdubbeld. Op dit moment telt ons land 33 zaken die zich hebben gespecialiseerd in de verkoop van hoofddeksels, terwijl dat er vijf jaar geleden nog zeventien waren. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Volgens Claudia Straatmans, hoedenkenner en hoofdredacteur van glossy NOUVEAU, profiteren de hoedenzaken van een dag als Prinsjesdag, maar is het vooral dankzij koningin Máxima dat de hoed in Nederland nieuw elan heeft gekregen. "Zij laat zien hoe gekleed het staat als je bij je outfit een hoed draagt."

Traditioneel dragen de vrouwen op Prinsjesdag een hoed tijdens het uitspreken van de troonrede. "De Haagse hoedenmaker, waar de helft van de Tweede Kamerleden de hoed koopt, draait voorafgaand aan de derde dinsdag overuren", weet Straatmans. "Ik kan me zo voorstellen dat anderen dan denken: dat kan ik ook, hoeden maken."

Wat mogelijk ook een rol speelt in het sterk toegenomen aantal hoedenzaken, is de verhoogde belangstelling voor het ambacht. Vorig jaar was volgens de cijfers van de KVK zelfs sprake van een toename van 25 procent "Het ambacht wordt steeds belangrijker", zegt de hoofdredacteur van NOUVEAU. "Mensen betalen daar ook graag voor."

Bij een confectiehoed moet je geluk hebben

Een beetje goede hoed koop je voor een bedrag vanaf zo'n 150 euro. "En dat kan oplopen tot zo gek als je het wilt maken. Een echte designerhoed vol diamanten kan wel 40.000 euro kosten." Voor veel minder kun je ook bij bijvoorbeeld een warenhuis wel een hoed kopen. "Confectie kan ook", zegt Straatmans. "Maar dan moet je geluk hebben dat die hoed op en bij je hoofd past."

Volgens de hoedenkenner, die ook in de journalistiek in Frankrijk heeft gewerkt, staat Nederland niet echt bekend als hoedenland. "Omdat we een land van fietsers zijn, en een hoed, de fiets en het Hollandse weer zijn geen goede combinatie."

Bovendien hadden hoeden volgens Straatmans mede door oud-koningin Beatrix een beetje een suf imago. "Dat imago heeft Máxima echt doorbroken. Zij is het voorbeeld van hoe het ook kan en heeft voor Nederland de hoedenwereld geopend."