Om te betalen is vaak al geen bankpasje meer nodig en ook voor het opnemen van geld bij een betaalautomaat wordt het pasje gaandeweg overbodig. ABN AMRO biedt als eerste bank de mogelijkheid om geld 'uit de muur te halen' zonder pasje maar met de mobiele telefoon.

"Mensen gebruiken hun mobiele telefoon voor van alles. Ze betalen er ook mee in de winkel en online. Alleen om geld op te nemen moest je nog je pasje meenemen. Nu hoeft dat niet meer en heb je genoeg aan je telefoon", zegt Cynthia Tulp, directeur Betalen van ABN AMRO, in gesprek met NU.nl.

In de toekomst zullen steeds meer banken de mogelijkheid bieden om geld met de telefoon uit de muur te halen. Geldmaat, de gezamenlijke geldautomaat van de grootbanken, wordt in de nabije toekomst uitgerust met chiplezers, waardoor geld opnemen straks net zo werkt als in de winkel met een mobiele telefoon betalen.

Geldmaat hoopt die techniek begin volgend jaar uit te rollen. Er zijn nu al geldautomaten waar de lezer op zit, maar die werkt nog niet. De techniek van ABN AMRO, is al wel beschikbaar op alle gele Geldmaat-automaten. "We hopen dat meer partijen zich aansluiten bij de methode die wij gebruiken", zegt Tulp. "Ook in het buitenland."

De techniek die ABN gebruikt, is gebaseerd op QR-codes. "In de app zit de mogelijkheid die te scannen", vertelt de directeur Betalen. "Bij de geldautomaten kunnen mensen de optie 'opnemen zonder betaalpas' kiezen. Dan zien ze een QR-code die gescand kan worden."

Begin van het einde van het plastic pasje is al ingeluid

Het identificeren gaat vervolgens net zoals nu al gebeurt als je in de winkel of online met je telefoon afrekent. "Door een code of gezichtsherkenning." Je pincode die bij je pasje hoort, is dus ook niet meer nodig. Met je telefoon kun je maximaal 500 euro per dag van je rekening opnemen. ABN AMRO ziet dit als de methode voor de toekomst. "Als Geldmaat nieuwe diensten aanbiedt, kijken we daar natuurlijk ook naar", aldus Tulp.

Nu je ook voor het opnemen van geld geen pasje meer nodig hebt, lijkt het begin van het einde van de pinpas definitief ingezet. "Dat einde was al ingeluid", zegt de directeur. "Het pasje wordt steeds minder gebruikt en het gebruik neemt alleen maar verder af. Het zal ook steeds vaker zo zijn dat mensen nadrukkelijk geen plastic pasje meer willen hebben."