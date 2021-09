Noorwegen gaat meer gas aan Europa leveren om de forse stijging van de energieprijzen te keren. Het Noorse olie- en gasbedrijf Equinor is de op een na grootste aardgasleverancier van Europa, maar door de sterk gestegen vraag stokte de levering de afgelopen maanden. Dat dreef de gasprijzen sterk op.

Noorwegen gaat zijn gasleveringen aan Europa de komende twaalf maanden uitbreiden vanwege de sterk gestegen prijzen van aardgas en zorgen over tekorten. Het Noorse concern Equinor en zijn samenwerkingspartners hebben daarvoor toestemming gekregen van de overheid. Door de uitbreiding van het aanbod zouden de gasprijzen voor consumenten en bedrijven moeten dalen.

Het gaat per 1 oktober om in totaal 2 biljoen kubieke meter aardgas extra uit twee gasvelden voor de Noorse kust. Dat zou neerkomen op bijna 2 procent van de gehele jaarlijkse gasexport van Noorwegen. "Wij denken dat het een goed moment is, aangezien Europa met een ongekend krappe markt voor aardgas te maken heeft", zegt het bedrijf.

Equinor is na het Russische staatsgasconcern Gazprom de belangrijke gasleverancier van Europa. Door het sterke economisch herstel en de geslonken gasvoorraden in Europa is de gasprijs sterk gestegen. Ook neemt de vraag toe, omdat het winterseizoen in aantocht is.