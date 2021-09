FNV wil in de cao's die het volgend jaar afsluit, 100 euro extra loon per maand per werknemer afspreken, meldt de vakbond maandag. Daarmee kiest de bond ervoor om niet meer met een looneis in procenten te komen. Ook moeten er afspraken komen voor meer vaste contracten.

Met de looneis wil FNV de loonkloof verkleinen en zorgen dat niemand in Nederland erop achteruitgaat. De 100 euro moet komen boven op de inflatiecorrectie, waarbij de bond uitgaat van een inflatie van 2 procent volgend jaar.

Voor iemand die het minimumloon verdient, zou het een loonsverhoging betekenen van alles bij elkaar 7,9 procent. Voor iemand met een modaal salaris is het 5,5 procent extra. Wie drie keer modaal verdient, krijgt er 3,1 procent bij, als FNV zijn zin krijgt.

Daarnaast gaat de grootste vakbond van Nederland meer inzetten op vaste banen in plaats van flexconstructies en tijdelijke banen. Verder wil de bond dat cruciale beroepen aantrekkelijker worden door de lonen te laten stijgen.

FNV wil dit alles mogelijk maken door het af te spreken in nieuwe cao's. De vakbond onderhandelt hierover met veel werkgeversverenigingen, al is het de vraag of die zomaar akkoord gaan met de eisen van de bond.

Toch heeft FNV ze een goede uitgangspositie door de krapte aan personeel in veel sectoren, denkt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "We eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is."