Reisorganisatie TUI Nederland heeft enkele tientallen gasten die in een hotel op La Palma verbleven geëvacueerd in verband met de vulkaanuitbarsting daar. Dat zegt een woordvoerder van TUI desgevraagd tegen NU.nl.

In totaal heeft TUI zo'n tweehonderd Nederlandse vakantiegangers op het Canarische eiland zitten die een pakketreis hadden geboekt en nog een aantal die alleen een ticket hebben geboekt. "De meeste gasten zitten in hotels die geen hinder ondervinden van de uitbarsting", aldus de woordvoerder.

Uit één hotel dat aan de kant van het eiland staat waar ook de vulkaan ligt, moesten de gasten weg. "Omdat de toegangswegen geblokkeerd dreigden te raken", licht de woordvoerder toe. Die mensen zijn in andere hotels ondergebracht. Voor de andere vakantiegangers is er volgens TUI niet echt sprake van overlast.

"De lokale autoriteiten hebben mensen wel opgeroepen om niet de weg op te gaan in de richting van de vulkaan. Die wegen moeten vrijgehouden worden." Mensen die nog op vakantie gaan met TUI naar La Palma, kunnen dat gewoon doen. "Wie in dat ene hotel zou verblijven, wordt omgeboekt naar een andere accommodatie."

TUI-vluchten naar La Palma gaan gewoon door

Vakantiegangers die zouden gaan maar niet meer willen, kunnen in overleg met de touroperator omboeken. "Maar die geluiden hebben we nog niet gehoord." Ook hebben nog geen mensen zich gemeld die op La Palma zitten maar nu terug willen.

TUI vliegt op woensdag en zondag naar La Palma in combinatie met Tenerife. "Die vluchten gaan gewoon door", besluit de TUI-woordvoerder. "De luchthaven van La Palma is nog open."

Touroperator Sunweb meldt aan NU.nl dat er zo'n twintig toeristen op La Palma zitten die bij Sunweb-dochterbedrijf Eliza was here een hotel hebben geboekt. Die vakantiegangers zitten allen op delen van het eiland die weinig hinder ondervinden van de vulkaan. "Iedereen is veilig en we houden de situatie in de gaten", zegt een woordvoerder.

Andere toeristen overgebracht naar Tenerife

360 andere vakantiegangers op La Palma zijn overgebracht naar het nabijgelegen eiland Tenerife. Zij moesten vertrekken uit hun resort in Puerto Naos, laat een woordvoerder van veerdienst Fred. Olsen weten. Er volgen later op de dag mogelijk nog 180 andere vakantiegangers.

De autoriteiten op het eiland La Palma hebben ook duizenden andere mensen geëvacueerd vanwege de eruptie van zondagmiddag. De lava heeft al zo'n twintig woningen verwoest in de plaats El Paso, zei burgemeester Sergio Rodriguez tegen Spaanse media.

De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers door de vulkaanuitbarsting, die zondag plaatsvond nadat in een week tijd ongeveer 22.000 aardschokken waren gemeld.