Nederlandse conducteurs van NS International hebben aangekondigd woensdag te gaan staken op het traject naar Brussel. Die dag zullen er mogelijk geen treinen vanuit Amsterdam naar de Belgische hoofdstad rijden.

Het spoorpersoneel meldde vorige week al actie te gaan voeren, maar liet destijds achterwege wanneer de staking plaats zou gaan vinden. Ze zeggen nu het werk in de nacht van dinsdag op woensdag neer te leggen en dat de actie 24 uur gaat duren.

Of er daadwerkelijk geen treinen gaan rijden, moet nog blijken. Op de internationale treinen werken ook Belgische conducteurs en of die ook het werk neerleggen is niet bekend. Ook machinisten staken niet mee. Maar Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor, zegt ervan uit te gaan "dat de Belgische collega's solidair zijn".

Normaal gesproken rijdt de IC Brussel twaalf keer per dag de route Amsterdam - Brussel en vier keer per dag vanuit Den Haag HS naar Brussel, en omgekeerd.

De conducteurs leggen het werk neer uit onvrede met de arbeidsvoorwaarden. Ze krijgen naar eigen zeggen minder betaald dan bijvoorbeeld conducteurs die op de Thalys werken. Een eindbod van de NS waarin onder andere meer loon werd beloofd, werd door de bonden weggestemd.

De vakbonden laten weten dat bij het uitblijven van een beter bod door NS nieuwe acties niet worden uitgesloten.

Aanpassing: in een eerdere versie van dit bericht schreven we dat er woensdag geen treinen zouden rijden. Maar op het desbetreffende traject werken ook Belgische conducteurs, van wie nog niet bekend is of zij zich aan gaan sluiten bij de actie. Het is dus nog maar de vraag of er daadwerkelijk geen treinen gaan rijden.