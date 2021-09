De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben zaterdag bekendgemaakt dat ze zich gaan inzetten voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas methaan. De partijen beloven dat ze de uitstoot in 2030 met ten minste 30 procent zullen hebben gereduceerd ten opzichte van 2020. De officiële aftrap van het plan volgt op de VN-klimaattop COP 26 in november.

De Amerikaanse president Joe Biden en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen hopen dat meer landen zich zullen aansluiten bij het initiatief. Als alle regeringen doorzetten, kan de opwarming van de aarde met 0,2 graden beperkt worden in 2050, zo stellen de VS en de EU.

Argentinië, Ghana, Indonesië, Irak, Mexico en het Verenigd Koninkrijk hebben al toegezegd het initiatief te zullen steunen. Samen met de EU en de VS zijn deze landen gezamenlijk goed voor meer dan een vijfde van de wereldwijde uitstoot van methaan.

De partijen claimen dat de uitstoot van methaan verantwoordelijk is voor zeker de helft van de temperatuurstijging van 1 graad Celsius sinds de industriële revolutie. Het terugdringen van de uitstoot van methaan is volgens de betrokkenen de effectiefste manier om ervoor te zorgen dat de aarde niet nog verder opwarmt. De VS en de EU benadrukken dat de belofte niet ten koste zal gaan van het verminderen van de CO2-uitstoot.

Rundvee zorgt voor een groot deel van de methaanuitstoot. Daarnaast komt relatief veel methaan vrij bij de productie van brandstoffen en het telen van rijst.