De beslissing van kunstmestproducent CF Industries om twee Britse fabrieken stil te leggen vanwege de hoge gasprijzen in Europa heeft onverwachte gevolgen voor de Britse voedselindustrie. Die heeft een tekort aan CO2, dat gebruikt wordt om dieren in het slachthuis te bedwelmen, maar ook bij het vacuüm verpakken van producten en voor het maken van droogijs. De koolstofdioxide is een bijproduct van het maken van kunstmest.

Het CO2-tekort treft direct diepvriesproducten. Onlinesupermarkt Ocado stopt de levering daarvan omdat er geen droogijs meer was. Ook de vleesverwerkende industrie waarschuwt al. CO2 wordt vooral gebruikt voor het bedwelmen van varkens en kippen. De levering van rundvlees en lamsvlees zal daardoor minder geraakt worden, maar omdat het gas ook bij het verpakken gebruikt wordt, kunnen die vleessoorten tot haast een week minder lang houdbaar worden.

De voedselindustrie heeft de regering opgeroepen om CO2 te gaan subsidiëren, omdat de vleesverwerkende industrie anders vast dreigt te lopen. Volgens Nick Allen van de Britse Vereniging van Vleesverwerkers heeft de varkenshouderij nog voor twee weken voorraad, daarna zijn ze op buffers aangewezen. De Pluimveehouderij durft niet verder dan 24 uur vooruit te kijken.

Verder heeft ook de frisdrankindustrie behoefte aan CO2 voor het maken van prik. Volgens de branchevereniging van frisdrankbedrijven kijkt die sector naar alternatieve bronnen van CO2.

Handelsminister Kwasi Kwarteng had eerder op zaterdag spoedberaad met toezichthouder Ofgem, elektriciteits- en gasbedrijf National Grid, nutsbedrijf Centrica en leverancier EDF over de hoge gasprijzen.

Voedingsindustrie had al langer moeilijkheden

De Britse voedingsindustrie had de laatste tijd al moeite om de schappen in supermarkten te vullen en voldoende te leveren aan andere klanten, zoals fastfoodrestaurants. Dat had te maken met tekorten aan personeel, die deels waren veroorzaakt door de Brexit, waarna veel Europese werknemers het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten.

Ook de coronapandemie speelde mee. Sinds afgelopen zomer is er sprake van een zogeheten 'pingdemic'. Dat betreft werknemers die in contact zijn geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus. Van de Britse corona-app krijgen die een seintje, of ping, dat ze in quarantaine moeten.