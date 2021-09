De Britse minister van Transport Grant Shapps heeft vrijdag bekendgemaakt dat Turkije van de rode lijst wordt gehaald. Dat betekent dat Britse toeristen bij thuiskomst niet langer voor tien dagen in verplichte quarantaine hoeven. Daarmee verwachten Turkse hoteleigenaren het einde van het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Ook de Grand Prix van Turkije lijkt daarmee gered.

Turkije stond sinds mei op de rode lijst, waardoor het zomerseizoen zonder de normaal gesproken grote aantallen Britse toeristen gedraaid moest worden. In 2019 bezochten zo'n 2,5 miljoen Britten de Turkse badplaatsen, de grootste groep na de Russen, Duitsers en Bulgaren.

Dat jaar verwelkomde Turkije een recordaantal van 51,9 miljoen toeristen. In 2021 staat de teller op 17 miljoen, maar minister Mehmet Ersoy (Cultuur en Toerisme) verklaarde eerder deze maand dat dit aantal nog kan oplopen tot 25 miljoen. Vorig jaar bezochten ongeveer 16 miljoen toeristen het land.

In augustus, toen het Verenigd Koninkrijk besloot Turkije voorlopig op de rode lijst te laten staan, zei voorzitter Bülent Bülbüloglu van de Zuid-Egeïsche Hotelunie dat zo'n zeshonderd hotels in de regio Marmaris eerder hun deuren zouden moeten sluiten. Het naseizoen loopt doorgaans tot november, maar veel hoteleigenaren hielden al rekening met een noodgedwongen sluiting in september. Mogelijk betekent de Britse koerswijziging dat het naseizoen toch niet voortijdig hoeft te eindigen.

Het besluit is ook goed nieuws voor de Grand Prix van Turkije, die op 10 oktober op de Formule 1-kalender staat. De meeste teams hebben hun hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk, waardoor ze bij terugkeer in quarantaine zouden moeten. Dat leek opgelost door vanuit Turkije in één keer door te gaan naar Japan, maar juist die race werd in augustus vanwege coronazorgen van de kalender geschrapt. Daarmee kwam ook de Turkse Grand Prix op losse schroeven te staan.