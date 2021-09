Voor het tweede jaar op rij is het Oktoberfest in het Zuid-Duitse München op sobere wijze van start gegaan. Zo is er geen officiële happening op de Theresiaweide, maar zijn mensen er op eigen gelegenheid naartoe getrokken, voorzien van bier en snacks en gekleed in de traditionele dirndls en lederhosen.

Dit jaar geldt op het terrein geen alcoholverbod, zoals vorig jaar. De kraampjes en kermisattracties die er anders zouden zijn, ontbreken wel opnieuw. Desondanks klonk zaterdag om 12.00 uur op de Theresiaweide de kreet 'O' Zapft is' (Beiers dialect voor 'de tap is geopend'), waarna de bezoekers met elkaar proostten. In tientallen herbergen en cafés in München kunnen zij het Oktoberfest de komende twee weken voortzetten.

Het Oktoberfest is normaal gesproken het grootste bierfestival ter wereld. Voor de coronapandemie trok het zes miljoen feestvierders van over de hele wereld. De burgemeester verricht dan de aftrap door het eerste biervat aan te slaan, met de woorden 'O' Zapft is'.

Het stadsbestuur hoopt dat er in 2022 wel weer een groots Oktoberfest kan worden opgetuigd. Volgens burgemeester Dieter Reiter liggen de plannen klaar.