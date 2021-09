Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 in matige tot zeer slechte staat. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties door RTL Nieuws. Hierdoor hebben huurders onder andere te maken met schimmel en lekkages.

Een duidelijke oorzaak voor het probleem is er niet. Bovendien geldt het niet voor alle woningcorporaties. Veel corporaties hebben volgens het onderzoek geen enkele woning in slechte staat onder hun hoede. Lokaal ligt dat anders, want bij corporatie Woonstad Rotterdam valt bijna de helft van de sociale huurwoningen in de categorieën 'matig', 'slecht' of 'zeer slecht'.

De corporatie wijst naar het gegeven dat niet al het onderhoud gelijktijding wordt uitgevoerd, waardoor de zogeheten conditiescore achterblijft. Deze score wordt vastgesteld door onderhoudsexperts op basis van een onafhankelijke norm. Woonstad Rotterdam zegt tegen RTL Nieuws dat het graag meer zou investeren, maar dat dit niet altijd lukt. "Er zijn te veel maatschappelijke opgaven en te weinig middelen om nog krachtiger op het verhogen van het onderhoudsniveau in te zetten."

Het gevolg van de gebrekkige staat waarin veel sociale huurwoningen verkeren is dat ruim 1 op de 3 huurders een onderhoudsachterstand ervaart. Lokaal kan dat percentage nog hoger uitvallen, wat in sommige gevallen geresulteerd heeft in een huurverlaging voor huurders.

De Woonbond pleit naar aanleiding van het onderzoek voor een apk voor woningen, net zoals dat bij auto's gedaan wordt. "We vinden het heel normaal dat een auto veilig moet zijn op de weg, maar bij een woning malen we daar niet om. We zouden graag een periodieke keuring op woningkwaliteit zien", zegt de belangenvereniging.