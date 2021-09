In de auto-industrie gaan stemmen op om volledig elektrische auto's in de toekomst van kleinere accupakketten te voorzien en meer tijd en moeite te steken in hogere laadsnelheden. Dan kun je immers sneller weer op pad en wordt de totale reistijd verkort. Daarvoor heb je wel een dekkend laadnetwerk nodig. Dat is nog niet overal zo, waardoor fabrikanten zich vooralsnog inspannen voor een zo groot mogelijk rijbereik. Het Amerikaanse Lucid Motors zette afgelopen week de stap naar ruim 800 kilometer. Dit zijn de andere langlopers.

Volgens het Amerikaanse milieuagent EPA, dat in de Verenigde Staten belast is met het vaststellen van het maximaal haalbare rijbereik, komt de Lucid Air Dream Edition maximaal 520 mijl ver op een acculading, dat is omgerekend 837 kilometer en tevens een nieuw record voor een productie-auto. Ook met de andere versies van het model moet je vele honderden kilometers kunnen afleggen.

Dat is ook het geval voor de nummer twee op de lijst, de Mercedes-Benz EQS. Deze komt in de juiste uitvoering maximaal 770 kilometer ver. De EQE van het merk haalt 660 kilometer en maakt daarmee het podium compleet.

De Tesla Model S Long Range schopt het volgens de fabrikant tot 652 kilometer. Met de BMW iX 50 en de i4 40 kun je respectievelijk 630 en 590 kilometer afleggen. De Tesla Model 3 Long Range zit daar met 614 kilometer netjes tussenin, net als de Ford Mustang Mach-E met het grootste accupakket (610 kilometer).

Voor alle modellen geldt uiteraard dat het werkelijke bereik afhangt van onder andere de rijstijl, buitentemperatuur, snelheid en omgeving.

Top tien maximaal rijbereik (fabrieksopgave) Lucid Air Dream Edition: 837 kilometer

Mercedes-Benz EQS 450: 770 kilometer

Mercedes-Benz EQE 350: 660 kilometer

Tesla Model S Long Range: 652 kilometer

BMW iX 50: 630 kilometer

Tesla Model 3 Long Range: 614 kilometer

Ford Mach-E RWD Extra Bereik: 610 kilometer

BMW i4 40: 590 kilometer

Volkswagen ID.3 77kWh: 550 kilometer

Skoda Enyaq iV 80: 537 kilometer

Wat de BMW, Ford, Mercedes en Tesla gemeen hebben is dat het opgegeven rijbereik is vastgesteld op basis van de gestandardiseerde Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Dit maakt het mogelijk om modellen onderling te vergelijken.

Van de EPA-test is het bekend dat het getal dat daaruit voortkomt doorgaans een betere afspiegeling van de realiteit is. De website Electrek berekende ooit dat het WLTP-bereik gemiddeld 1,12 keer zo hoog uitkomt als dat volgens de EPA-test. Dan zou de Lucid Air zelfs een WLTP-bereik van dik 937 kilometer hebben.

Veel nieuwe Chinese merken schermen vaak met minstens zo indrukwekkendere getallen. De Xpeng P7, die inmiddels in Noorwegen te koop is, zou 706 kilometer ver komen. NIO stelt dat je met de nieuwe ET7 doodleuk 1.000 kilometer kunt halen. Het 'probleem' van de getallen is dat ze uit de New European Driving Cycle (NEDC) komen rollen. Dat is een verouderde testmethode, die in 2017 is afgelost door de WLTP.

Of je met de NIO ET7 daadwerkelijk 1.000 kilometer ver komt, valt te bezien. Of je met de NIO ET7 daadwerkelijk 1.000 kilometer ver komt, valt te bezien. Foto: NIO

Grote afwijking

Op de NEDC bestond al langer kritiek, omdat de test zeker bij elektrische auto's in grote afwijkingen ten opzichte van de realiteit resulteerde.

Dit werd pijnlijk duidelijk toen in 2017 de tweede generatie van de Nissan Leaf werd geïntroduceerd, een van de eerste elektrische modellen die bovengemiddeld goed werd verkocht.

Vanwege het testresultaat kon Nissan adverteren met een rijbereik van 378 kilometer. Het WLTP-cijfer bleek echter 270 kilometer, terwijl de dagelijkse praktijk (ook tijdens een test van NU.nl) veelal een bereik van zo'n 220 kilometer betekende. Een relletje was geboren. Daarom laten we de Chinese merken buiten beschouwing.

