Italianen die werken zullen vanaf 15 oktober hun coronapas moeten laten scannen aan de kantoordeuren voor ze binnen mogen. Wie niet gevaccineerd is of geen negatieve test kan voorleggen, komt het kantoor niet binnen. De regel geldt in alle Italiaanse bedrijven.

Italië is het eerste Europese land waar de omstreden maatregel, die ook al bij ons tot discussie leidde, wordt ingevoerd. Juridisch gezien is die maatregel in Nederland niet mogelijk omdat een werknemer zijn werkgever niet hoeft in te lichten over zijn medische situatie.

De Italiaanse regering heeft nu een wet goedgekeurd die zo'n controle wel mogelijk en zelfs verplicht maakt. Wie geen coronapas bij zich heeft, digitaal of op papier, kan geschorst worden en na vijf dagen het loon verliezen, klinkt het. Als werknemers erop betrapt worden dat ze toch zonder geldige coronapas op kantoor zitten te werken, kunnen zowel het bedrijf als de werknemer tot 1.500 euro boete krijgen. De maatregelen gelden ook voor zelfstandigen.

Italië was ook het eerste Europese land dat overging tot een lockdown in de begindagen van de coronacrisis en was ook redelijk snel met het verplichten van de coronapas in horeca en andere vrijetijdsplekken.

Met dat soort maatregelen probeert de regering vooral het vaccinatiepercentage te verhogen, zei gezondheidsminister Roberto Speranza donderdag. Volgens het Europese gezondheidscentrum ECDC is zo'n 74 procent van de Italianen gevaccineerd.

In Nederland woedt de discussie over de verplichting van een coronapas op de werkvloer ook al een tijd. Werkgevers zouden deze graag invoeren omdat ze zo naar eigen zeggen een veilige werkplek willen creëren, maar de vakbonden zijn het daar niet mee eens. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet op de coronapersconferentie weten dat hij bekijkt of hij een wetswijziging kan doorvoeren die dit mogelijk maakt.