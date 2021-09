Nederlanders gaan er volgend jaar niet of nauwelijks op voor- of achteruit. Dat blijkt uit de prinsjesdagstukken waar RTL Nieuws de hand op heeft weten te leggen. De grootste verschillen zijn er bij de alleenverdieners, die er volgens de berekeningen gemiddeld 0,2 procent op achteruitgaan.

Sommige andere groepen kunnen juist een kleine plus verwachten. Dan gaat het om gezinnen zonder kinderen, alleenstaanden, werkenden en uitkeringsgerechtigden. Zij gaan er gemiddeld 0,1 procent op vooruit. Tweeverdieners, gepensioneerden en gezinnen met kinderen hebben in 2022 gemiddeld evenveel te besteden als dit jaar.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht volgens RTL Nieuws wel dat sommige Nederlanders er meer op voor- of achteruit kunnen gaan. Zo is de verwachting dat 5 procent van de huishoudens er ten minste 0,8 procent op vooruitgaat. Daar staat tegenover dat een ongeveer even grote groep volgend jaar juist 0,7 procent moet inleveren.

In de stukken staat ook de verwachte economische groei van dit jaar: 3,9 procent. Volgend jaar wordt het volgens de prognose van het CPB een plus van 3,5 procent. Het bureau is daarmee wat positiever gestemd dan een aantal weken geleden.

De cao-lonen gaan dit jaar met gemiddeld 2 procent omhoog. Volgend jaar komt er een plus van 2,2 procent bovenop. De werkloosheid komt dit jaar naar verwachting uit op ongeveer 3,4 procent. Volgend jaar is dat waarschijnlijk een fractie hoger (3,5 procent).

Meer geld naar alleenverdieners en defensie

Ondertussen melden betrokkenen aan de NOS dat het bedrag van 1,9 miljard euro dat aanvankelijk naar de afschaffing van de dividendbelasting zou gaan, niet alsnog bij het bedrijfsleven terechtkomt. In de miljoenennota zou zijn afgesproken dat 1 miljard euro vrijgehouden wordt voor de formerende partijen. Die moeten er tijdens de onderhandelingen een bestemming voor vinden.

Het overige deel zou onder meer naar defensie, de aanpak van criminaliteit en de sociale advocatuur gaan. Ook wordt een deel aangewend om de koopkracht van alleenverdieners te verbeteren.

Het begrotingstekort van de overheid komt dit jaar waarschijnlijk uit op 5,4 procent. Volgend jaar daalt dat weer, naar 2,3 procent. Dit komt vooral doordat het kabinet in 2022 minder geld uitgeeft aan het coronasteunpakket en doordat er meer belastinginkomsten zijn.