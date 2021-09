Europese luchthavens kregen in juli van dit jaar 49,3 procent minder reizigers over de vloer dan in juli 2019, toen de coronapandemie nog niet uitgebroken was. Dat meldt branchevereniging ACI Europe vrijdag. Schiphol behoort tot de beter presterende luchthavens in de eerste helft van 2021. De Nederlandse luchthaven staat op de vijfde plaats.

In vergelijking met het volledige tweede kwartaal ging het in juli al wel veel beter. Toen namen 74 procent minder mensen in Europa het vliegtuig dan voor de coronacrisis. En in vergelijking met een jaar geleden verdubbelde het aantal reizigers.

De luchtvaart lijkt dus stilaan weer uit het coronadal te klimmen. Volgens ACI Europe heeft dat veel te maken met de invoering van de coronapas en de versoepelingen van de reisregels in veel landen.

De meeste mensen kwamen aan of vertrokken in juli vanaf luchthavens in Roemenië. Roemeense luchthavens telden 32,6 procent minder bezoekers dan voor corona. Het slechtst ging het in het Verenigd Koninkrijk, waar 81,2 procent minder passagiers kwamen.

Over de volledige eerste helft van 2021 presteerde de luchthaven van Istanboel met 34,7 procent minder reizigers het beste, gevolgd door Antalya (-27,9 procent) en Moskou (-30,4 procent). Op de vierde plaats komt luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs (-54,9 procent). Schiphol completeert de top vijf met 58,9 procent minder passagiers.

Voor augustus verwacht ACI Europe dat het passagiersverkeer zal aantrekken tot 43 procent minder passagiers dan voor de coronacrisis.