De Nederlandse oliehandelaar Vitol wil deels overgaan op elektrisch varen. Daarom laat het bedrijf twee semi-elektrische schepen bouwen, maakt het vrijdag bekend.

Vitol is in Nederland opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf dat over de hele wereld actief is in de oliehandel. Dochterbedrijf V-Bunkers heeft diverse bunkerschepen, schepen die andere vaartuigen van brandstof voorzien.

Het bedrijf wil over een tijdje twee nieuwe bunkerschepen die deels op stroom kunnen varen in gebruik nemen. Vrijwel alle schepen varen wereldwijd nog op fossiele brandstoffen; elektrische schepen zijn zeer zeldzaam. De sector is nog lang niet zover als bijvoorbeeld de auto-industrie, die al miljoenen elektrische auto's heeft geproduceerd.

De twee nieuwe schepen moeten worden gebruikt in de haven van Singapore. V-Bunkers kan de eerste van de twee schepen naar verwachting in de tweede helft van 2022 in gebruik nemen.