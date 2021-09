Shell en drie andere oliemaatschappijen moeten binnenkort in de Verenigde Staten verklaringen afleggen over hun rol in het klimaatprobleem. Het gaat dan over wat de bedrijven wisten over het verband tussen fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde en wat ze hierover naar buiten hebben gebracht.

Diverse leden van de Democratische Partij die in het Amerikaanse Congres zitten, willen dat de vier bedrijven komen getuigen. De politici hebben daarom brieven gestuurd naar Shell, BP, ExxonMobil en Chevron en vragen de bedrijven daarin te verschijnen in een hoorzitting op 28 oktober.

De Democraten willen weten hoe goed de bedrijven op de hoogte waren van hun eigen invloed op het klimaatprobleem. Ook willen ze weten of de oliebedrijven bewust verkeerde informatie hierover naar buiten hebben gebracht en of ze hebben geprobeerd om klimaatbeleid tegen te houden. De oliemaatschappijen zijn daarom ook gevraagd om e-mails en documenten hierover te delen.

"We zijn van plan om tot de bodem uit te zoeken hoe de fossiele bedrijven biljoenen dollars winst hebben gemaakt, ten koste van onze planeet en onze gezondheid. Dit terwijl ze twijfel en misinformatie hebben verspreid over het gevaar van fossiele brandstoffen", zei Carolyn Maloney strijdvaardig. Zij is voorzitter van de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, een soort Tweede Kamer.

Shell heeft in een reactie laten weten dat het graag meewerkt met de commissie en de overgang naar een schonere toekomst steunt.