DHL Express verhoogt zijn prijzen voor het bezorgen van pakketten volgend jaar met gemiddeld 4,9 procent. De prijsverhoging heeft volgens het bedrijf meerdere oorzaken. Enerzijds kampt DHL met gestegen kosten, anderzijds heeft de onderneming ook geld nodig om de groei te kunnen bijbenen.

De prijsaanpassingen van DHL verschillen per land waarin het bedrijf actief is. Het versturen van een brievenbuspakket in Nederland naar een huisadres kost nu nog 3,95 euro. Een standaard pakket wordt voor 5,75 euro tot aan de voordeur bezorgd. Een pakket naar het buitenland sturen kan vanaf 9 euro.

DHL ziet onder meer de loonkosten en kosten voor brandstoffen stijgen. Daarnaast is er steeds meer werk voorhanden, waardoor het bedrijf geld moet steken in het uitbreiden van de capaciteit.

DHL bouwt in Nieuw-Vennep, in de buurt van Schiphol, een servicecentrum ter versterking van de regio Amsterdam. In Eindhoven komt een nieuwe locatie voor het ondersteunen van de internationale verzendingen per vrachtwagen.