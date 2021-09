Renault wil in de komende vier jaar negen nieuwe modellen in Frankrijk laten bouwen, waaronder een groot aantal volledig elektrische modellen. Dat moet het banenverlies bij de autofabrikant, waarbij zeker tweeduizend arbeidsplaatsen op de tocht staan, beperken. Daarover zijn onderhandelingen met de vakbonden gestart.

Het bedrijf is met vakbonden in gesprek over het ontslag van zestienhonderd technische medewerkers en vierhonderd werknemers in ondersteunende functies tussen 2022 en 2024.

De Franse autoproducent verkeert in moeilijkheden, mede als gevolg van de coronacrisis. Door de COVID-19-uitbraak lag de productie van auto's tijdelijk stil en kon het bedrijf minder auto's leveren. Verder zitten ook de tekorten aan chips het productieproces in de weg.

De autofabrikant kondigde vorig jaar aan wereldwijd ongeveer 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met bijna een vijfde te verkleinen.

Om de pijn te verzachten, moeten tegen 2025 negen nieuwe voertuigen op de markt komen, die in Frankrijk zullen worden gemaakt. Dan gaat het om onder andere de eerder deze maand onthulde elektrische Mégane, de aanstaande Renault 5, de Kangoo en een nog te presenteren elektrische SUV. Daarnaast wil het merk in Frankrijk elektromotoren gaan bouwen.

Met de plannen worden mogelijk tweeduizend banen gecreëerd.