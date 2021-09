Het Nederlandse nachtleven blijft na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegen de Staat.

De voorzieningenrechter geeft aan niet bevoegd te zijn om in te grijpen in het politieke besluitvormingsproces, dat nog niet was afgerond op het moment dat de zaak diende. KHN vond het willekeur dat het nachtleven gesloten moet blijven, terwijl andere coronamaatregelen worden versoepeld.

KHN had de Staat voor de rechter gesleept vanwege de langdurige sluiting van nachthoreca. Die zou aanvankelijk tot minstens 1 november duren, zei demissionair premier Mark Rutte half augustus op een coronapersconferentie.

Dat was in de ogen van de horeca te ver weg, waarop een kort geding werd aangespannen. Nachtbelang, dat spreekt namens zo'n zestig clubs, was samen met 26 Amsterdamse discotheken ook partij in het geding.

Tijdens de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat discotheken en nachtclubs binnenkort ook weer open mogen, zij het tot middernacht. Voor deze clubs gaat hetzelfde gelden als voor de rest van de horeca: de sluitingstijd is middernacht en een coronabewijs is verplicht.

De zitplaatsverplichting voor horeca vervalt en er geldt bij de horeca, discotheken en nachtclubs geen maximumaantal bezoekers. "Dit is eigenlijk net zo erg als een complete sluiting. Want eerder dan 0.00 uur begint het nachtleven niet", zei KHN direct na de bekendmaking.

Het demissionaire kabinet sloot de nachtclubs op 10 juli nadat die weer twee weken open waren geweest. De versoepelingen van het kabinet leidden tot een nieuwe golf van besmettingen, waarvan onder meer de nachtclubs de dupe werden met een gedwongen sluiting.