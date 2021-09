De nieuwe elektrische auto van de Amerikaanse fabrikant Lucid Motors heeft volgens het Amerikaanse milieuagent EPA een maximaal rijbereik van 520 mijl, omgerekend 837 kilometer. Dat is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) bekendgemaakt. Die waarde is een nieuw record voor elektrische productieauto's.

Dat rijbereik geldt voor de zogeheten Dream Edition van de Lucid Air, die reeds is uitverkocht. De auto moet nog voor het einde van het jaar uitgeleverd worden. Bovendien haal je de opgegeven actieradius alleen met de 19-inch wielen, niet met de exemplaren van 21-inch.

De overige uitvoeringen van de Lucid Air zijn echter ook geen stakkers. De Grand Touring-versie komt maximaal 830 kilometer ver, terwijl de Touring- en Pure-versies 653 kilometer ver komen. Prijzen beginnen in de Verenigde Staten bij 77.000 dollar (65.492 euro).

Het grote rijbereik is het resultaat van een gestroomlijnde carrosserie en een flink accupakket van 113 kWh. De precieze laadsnelheid meldt Lucid Motors niet, maar het merk zegt dat je er aan de juiste snellader in twintig minuten zo'n 480 kilometer aan rijbereik bij krijgt. De auto is weliswaar ook in Nederland al te reserveren, maar onduidelijk is nog wanneer deze daadwerkelijk uitgeleverd zal worden.

De Lucid Air is het geesteskind van Peter Rawlinson, de man die aan het hoofd stond van de ontwikkeling van de Tesla Model S. Die auto komt in zijn jongste gedaante maximaal 637 kilometer ver. Tesla had een versie in de pijplijn die 840 kilometer ver zou komen, maar zag hier uiteindelijk van af. Tot de komst van de Lucid Air is de onlangs gepresenteerde Mercedes-Benz met 770 kilometer koploper.

