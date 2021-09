Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland lag in augustus iets hoger dan normaal. Met 3,9 procent was dat lager dan in juli, maar hoger dan bijvoorbeeld de 3,5 procent van augustus 2019. "Het coronavirus is hier voor een groot deel debet aan."

Uit cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare, waar ongeveer een miljoen werkenden onder vallen, blijkt dat het corona-effect nog steeds niet helemaal weg is uit het ziekteverzuim.

In juli en augustus is het ziekteverzuim meestal veel lager dan in de rest van het jaar, omdat mensen in de vakantieperiode meer uitrusten. Dit jaar viel dat echter tegen. In juli daalde het verzuim dit jaar niet. "De piek in het aantal coronabesmettingen was toen de spelbreker", vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare.

In augustus daalde het aantal besmettingen en daardoor ook het aantal coronagerelateerde ziekmeldingen. Ook was het vakantie-effect eindelijk te zien, waardoor het gemiddelde verzuimpercentage in augustus alsnog iets lager lag dan in de rest van het jaar.

Toch ligt het verzuimpercentage nog steeds hoger dan je normaal gesproken in een zomermaand zou verwachten. "Het coronavirus is hier voor een groot deel debet aan. De impact daarvan blijven we zien", zegt Penders. "Mede door de langdurende klachten, zogenoemde langdurige covid, die een groep mensen houdt nadat ze een corona-infectie hebben gehad."

ArboNed en HumanCapitalCare verwachten dat het ziekteverzuim deze herfst weer oploopt. Dat gebeurt ieder jaar in september doordat het seizoen verandert en we meer binnen zitten. Ook houden we door het weer vaker de ramen dicht. Penders: "Ideale omstandigheden voor infectieziekten."