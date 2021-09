De Amerikaanse staat New Jersey verkoopt zijn belangen in levensmiddelenconcern Unilever. Dit vanwege de eerdere beslissing van Ben & Jerry's, dat onder Unilever valt, om de verkopen van ijs in Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied te stoppen.

Investeringen in Unilever botsen met wetgeving van de Amerikaanse staat, die investeringen in bedrijven die Israël boycotten verbiedt. Daarom wordt voor 182 miljoen dollar (omgerekend 155 miljoen euro) aan aandelen en obligaties van Unilever die in handen zijn van pensioenfondsen afgestoten.

Voor Ben & Jerry's is de verkoop van ijs in de gebieden niet in lijn met de waarden van de onderneming. Het merk is wel eigendom van Unilever, maar heeft vergaande autonomie en een activistisch imago. Ben & Jerry's staat bekend om zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid. Het ijsmerk spande zich recentelijk in voor de Black Lives Matter-beweging, lhbtiq+-rechten en hervorming van de verkiezingsfinanciering.

Het bedrijf werd in 2000 door Unilever overgenomen. In de koopovereenkomst was afgesproken dat het bedrijf autonomer kan opereren dan andere ondernemingen onder de Unilever-paraplu. Zo heeft een onafhankelijk bestuur de bevoegdheid om te beslissen over de maatschappelijke missie, de merkintegriteit en het beleid van het bedrijf.

Arizona zei eerder deze maand dat die staat om vergelijkbare redenen als New Jersey voor 143 miljoen dollar aan Unilever-belangen zou verkopen. Unilever zelf zei eerder geen steun te verlenen aan de Boycott Divestment Sanctions-beweging die Israël wil isoleren vanwege de behandeling van de Palestijnen.