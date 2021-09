Er komt geen nieuwe stakingsronde van de Duitse machinistenvakbond GDL. Vervoerder Deutsche Bahn (DB) en de bond hebben donderdag in Berlijn een akkoord gepresenteerd, waarmee het langslepende loonconflict na drie landelijke stakingsrondes voorlopig ten einde is. In Nederland ondervonden goederentreinen en enkele internationale treinen de afgelopen weken hinder van de stakingen.

De machinisten krijgen met ingang van december een loonsverhoging van 1,5 procent, gevolgd door een tweede verhoging met 1,8 procent in maart 2023. Daarnaast wordt in december een zogeheten coronabonus van maximaal 600 euro uitgekeerd. In maart 2022 volgt een tweede bonus, ditmaal van 400 euro. Ten slotte zullen er wijzigingen in de bedrijfspensioenregeling worden doorgevoerd.

De Duitse federale minister van Transport Andreas Scheuer verklaart in gesprek met Reuters tevreden te zijn met het resultaat. "Dit is een belangrijk signaal richting de reizigers en de goederenvervoerders."

DB en GLD lagen de afgelopen maanden met elkaar overhoop, waarbij de vervoerder de vakbond verweet onvoldoende oog te hebben voor de impact van de coronacrisis. In juni mislukte de vierde ronde van cao-onderhandelingen, waarna stakingen werden aangekondigd. Deze gingen in augustus van start. Op 7 september liep de recentste stakingsronde ten einde. GLD dreigde vorige week met nieuwe stakingen.