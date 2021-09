De Nederlandse online supermarkt Picnic haalt 600 miljoen euro op om uit te breiden in onder meer Duitsland en Frankrijk. De financieringsronde wordt geleid door het investeringsfonds van Microsoft-oprichter Bill Gates, meldt Picnic donderdag.

Hoeveel de Bill & Melinda Gates Foundation exact investeert in Picnic wordt niet bekendgemaakt, maar de leider van een investeringsronde neemt meestal het grootste deel voor zijn rekening. Verder leggen ook een aantal bestaande investeerders geld in.

Picnic zal het geld gebruiken om verder uit te breiden in Europa, met Duitsland en Frankrijk als belangrijkste landen. Het bedrijf is al actief in beide landen, maar wil daar nu verder op inzetten. Daarnaast wil Picnic "verder technologisch innoveren om aan de almaar groeiende vraag te kunnen voldoen".

Picnic werd in 2015 opgericht door Michiel Muller, de broer van Ahold Delhaize-CEO Frans Muller, Bas Verheijen en de internetondernemers Joris Beckers en Frederik Nieuwenhuys. Het bedrijf is sinds zijn ontstaan actief in Nederland en breidde in 2018 uit naar Frankrijk. Dit jaar kwam daar ook Duitsland bij.

Het bedrijf bezorgt boodschappen in de herkenbare kleine elektrische wagentjes. Volgens Picnic is die manier van werken uniek in Europa. Het bedrijf heeft geen fysieke winkels. Klanten bestellen hun boodschappen online. Picnic zal naar eigen zeggen tegen het einde van dit jaar een omzet van 1 miljard euro hebben.

De Bill & Melinda Gates Foundation is het investeringsfonds van Microsoft-oprichter Gates en zijn ex-vrouw Melinda French. Ze staan vooral bekend om hun steun aan goede doelen, maar investeerden eerder al in onder meer de Amerikaanse supermarkt Walmart en de pakjesbezorger FedEx.