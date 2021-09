Aan de kust bij IJmuiden staat een enorme staalfabriek van Tata Steel. Maar er is al lange tijd veel gedoe over het bedrijf. Wat is er aan de hand?

Klik hier om je mening te geven over deze audio.

Eerst wat dingen die je moet weten over Tata Steel:

De fabriek is enorm groot. Die staat op een terrein zo groot als 1.500 voetbalvelden samen.

Er wordt zo'n 7 miljoen ton staal per jaar gemaakt. Dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor auto's, bruggen, gebouwen, fabrieken en frisdrankblikjes.

Het bedrijf is opgericht in 1918. Toen heette het de Koninklijke Nederlandse Hoogovens. In 2007 werd de fabriek overgenomen door het Indiase bedrijf Tata Steel.

Er werken ongeveer 10.000 mensen bij Tata Steel Nederland. De meesten van hen wonen in IJmuiden.

De fabriek zorgt dus voor veel werk en is goed voor de economie. Maar Tata Steel veroorzaakt ook grote problemen voor het milieu en de gezondheid.

Dan: wat is het probleem?

Tata Steel is een grote vervuiler. Het is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Die stof is een van de oorzaken van de opwarming van de aarde. De CO2 of koolstofdioxide komt vrij doordat in de fabriek veel kolen worden verbrand. Die kolen zijn nodig om staal te kunnen maken.



Het andere grote probleem is de uitstoot van giftige stoffen. Deze stoffen dwarrelen neer in de woonplaatsen rondom de fabriek. Vooral in Heemskerk, Wijk aan Zee, Velsen en IJmuiden. De mensen worden hierdoor eerder ziek. Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans op longkanker.

Nieuwe onderzoeken laten zien dat kinderen een risico lopen bij het buiten spelen. De giftige stoffen zitten bijvoorbeeld op speeltoestellen, waar kinderen met hun handen aanzitten. Als ze hun vingers in hun mond steken, kunnen ze de stoffen ook op die manier binnen krijgen.

In de omgeving van Tata Steel is veel vieze lucht en vies water. In de omgeving van Tata Steel is veel vieze lucht en vies water. Foto: Getty Images

Maar zijn deze twee problemen dan nieuw?

Nee, het is al jaren bekend dat Tata Steel vervuilt, giftige stoffen uitstoot en stinkt. Maar de laatste tijd komen steeds meer mensen in opstand. Mensen uit de buurt, milieu-clubs en ook politici. Zij willen dat Tata Steel verandert. Het bedrijf moet schoner gaan werken. Als dat niet snel gebeurt, dan moet de fabriek dicht, vinden ze.

Er lopen verschillende rechtszaken tegen het bedrijf. Zo deden in mei 1.100 mensen en 8 stichtingen aangifte tegen Tata Steel. Ze vinden het niet kunnen dat de fabriek zulke gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten, terwijl het bedrijf weet hoe slecht dit is voor mensen in de buurt.

Tot slot: hoe moet dit verder?

Tata Steel staat onder grote druk. Het bedrijf zegt hard bezig te zijn met verbeteringen. Maar mensen in de buurt zeggen hier weinig van te merken. Uit het onderzoek van het RIVM blijkt ook dat er nu vijf keer zoveel kankerverwekkendestoffen in de buurt worden gevonden als in 2019.

Afgelopen woensdag maakte Tata Steel bekend dat het bedrijf met waterstof in plaats van met kolen het staal wil gaan maken. Als dit op een goede manier gebeurt, stoot Tata Steel minder CO2 uit.

Bewonersverenigingen hebben gezegd dat Tata Steel toch dicht zou moeten en pas weer open mag als de fabriek voor waterstof geschikt is.

Maar op een andere manier gaan werken, kost veel tijd. Zoiets kan minstens tien jaar duren. Ook kost zo'n verandering heel veel geld. Tata Steel heeft hiervoor hulp aan de politiek gevraagd.

Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat zegt dat hij hier wel over wil praten. Hij gaat vragen of de Europese Unie misschien extra geld heeft voor de plannen van Tata Steel. Wel zegt hij dat de problemen van de fabriek hiermee niet zomaar zijn opgelost. Hij vindt dat het bedrijf ook zelf hard moet blijven werken om de vervuiling en de uitstoot te verminderen.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.