De verkoop van nieuwe auto's in Europa lag in juli en augustus respectievelijk 23,3 en 19,1 procent lager dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Daarmee stokt het herstel van de Europese autoverkoop. Met name in de grote markten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië viel de verkoop tegen.

In juli werden in totaal 823.949 nieuwe auto's verkocht in Europa. In Frankrijk ging de verkoop met ruim 35 procent onderuit, in Spanje met bijna 20 procent. In augustus daalde de Europese verkoop tot 622.993 exemplaren. In Duitsland werden vorige maand 23 procent minder auto's geregistreerd, in Italië ruim 27 procent minder.

De overkoepelende brancheorganisatie ACEA wijst geen oorzaak van de lagere verkoop in juli en augustus aan, maar het ligt voor de hand dat het chiptekort een rol speelt. Van de bekende merken wist alleen Mazda een verkoopstijging te realiseren. Toyota wist van alle concerns de schade het meest te beperken.

Gemeten over de eerste acht maanden van dit jaar ligt het aantal registraties overigens nog altijd 11,2 procent hoger dan in 2020.