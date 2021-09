69,5 procent van de 15- tot 75-jarige Nederlanders was in augustus aan het werk. Dat is een nieuw record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Tegelijk nam het werkloosheidspercentage tussen juli en augustus licht toe, van 3,1 naar 3,2 procent.

In augustus hadden 9,1 miljoen Nederlanders betaald werk. Dat zijn er 33.000 meer dan drie maanden eerder. Het record is vooral toe te schrijven aan de leeftijdsgroep tussen 45 en 75 jaar. In die groep was de arbeidsdeelname voor het eerst ooit hoger dan 60 procent. Jongeren tussen 15 en 25 jaar waren minder aan het werk dan voor de coronacrisis en in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar was de arbeidsdeelname met 86,6 procent wel hoger dan voor corona, maar lager dan in augustus 2008.

Tegelijk nam het werkloosheidspercentage in augustus licht toe. Over een periode van een jaar daalde dat wel van 4,6 naar 3,1 procent, maar tussen juli en augustus kwamen er net iets meer werklozen bij. Daarnaast is er nog het onbenut arbeidspotentieel. Dat zijn mensen die recent gezocht hebben naar werk, maar niet beschikbaar zijn, mensen die wel beschikbaar zijn, maar niet naar werk zoeken of deeltijders die meer uren willen werken. De omvang van die groep daalde in het tweede kwartaal van dit jaar naar een miljoen mensen.

Het aantal WW-uitkeringen daalt al zeven maanden op rij en nam tussen juli en augustus af met 5,2 procent. Volgens het CBS is het gebruikelijk dat er in de zomermaanden minder WW-uitkeringen worden verstrekt omdat bepaalde seizoensgebonden activiteiten dan herstarten, waardoor meer mensen weer betaald werk hebben. Maar volgens het statistiekbureau hebben de versoepelingen van de coronamaatregelen en de gunstige economische situatie in dit geval ook een invloed op de daling.