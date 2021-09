Tata Steel Nederland maakte woensdag bekend dat het zijn staal duurzamer wil produceren met behulp van waterstof. "Dat is een grote stap voor Tata, maar ook een noodzakelijke", zegt Carole Ferguson, staalsectorspecialist bij onderzoeksbureau Industry Tracker.

Volgens de nieuwe plannen van Tata Steel wordt waterstof in de toekomst een belangrijke energiebron bij de staalproductie. Het bedrijf in IJmuiden staat onder grote maatschappelijke en politieke druk om zijn processen te vergroenen. Niet alleen vanwege het klimaatprobleem, maar ook omdat omwonenden last hebben van de schadelijke stoffen die het bedrijf uitstoot.

"Waterstof is de beste keuze voor Tata om uiteindelijk uitstootvrij te worden", aldus Ferguson. "De andere duurzame optie, het opslaan van CO2 onder de grond, is lastiger. De infrastructuur daarvoor is er nog niet en het is maatschappelijk veel minder geaccepteerd."

Een derde mogelijkheid, doorgaan op de huidige weg, is volgens de specialist al helemaal geen optie. Op dit moment spelen fossiele brandstoffen nog een belangrijke rol bij de staalproductie. "Maar als je daar nu opnieuw in investeert, zit je er voor vijftien tot twintig jaar aan vast. Dan haal je de duurzame doelstellingen niet."

Bovendien zou dat de maatschappelijke druk op het bedrijf alleen maar vergroten. Volgens gegevens van de Nederlandse Emissieautoriteit is het bedrijf de grootste uitstoter van CO2 in Nederland.

Tata Steel is voorloper in staalsector

Op dit moment zijn er nog weinig staalfabrikanten die waterstof gebruiken om 'groen staal' te maken. Het Zweedse SSAB werkt aan een nieuwe fabriek om duurzamer staal te maken en ook de grootste staalfabrikant ter wereld, ArcelorMittal, is hiermee bezig. Tata is samen met hen voorloper in de sector.

Volgens Ferguson is het voor het IJmuidense bedrijf van belang om snel klanten te vinden die bereid zijn het duurzamere staal te kopen. Vermoedelijk kost dat tussen de 20 en 30 procent meer dan het normale staal dat Tata nu maakt. Daarbij zou SSAB als voorbeeld kunnen dienen. Dat bedrijf heeft met de Zweedse autofabrikant Volvo afspraken hierover gemaakt.

Gesprekken met EU over subsidies

Bij de bekendmaking deed Tata meteen een oproep aan de politiek om het bedrijf te steunen. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat lijkt de oproep ter harte te hebben genomen. Hij zei woensdag in gesprek te willen gaan met de EU over mogelijke subsidies voor de duurzame plannen.

Ook noemt Blok het besluit een belangrijke stap voorwaarts. Wel is het volgens hem van belang om realistisch te blijven en niet te denken dat met de nieuwe plannen de milieu- en gezondheidsproblemen rondom de fabriek zijn opgelost. Hij vindt het daarom belangrijk dat Tata Steel blijft investeren in andere plannen.