Het Europees Parlement heeft besloten dat Nederland 810 miljoen euro krijgt om de klappen van de Brexit mee op te vangen. De lidstaten die hard getroffen zijn door het Britse vertrek uit de EU krijgen het meeste uitgekeerd.

Onder andere de Nederlandse visserijsector profiteert behoorlijk van het geld, dat officieel uit het fonds 'Brexit Adjustment Reserve' komt. Het geld mag bijvoorbeeld besteed worden aan het verbeteren van werkgelegenheid. Het gaat dan om het creëren van nieuwe banen, of mensen die door Brexit hun werk zijn kwijtgeraakt aan een nieuwe baan helpen.

Ook bedrijven die bijvoorbeeld handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk kunnen in aanmerking komen voor geld uit het fonds. In totaal zit er voor de getroffen landen 5 miljard euro in de pot.

De grootste ontvanger is Ierland, dat ongeveer 1 miljard euro krijgt. Andere landen die profiteren zijn België (ongeveer 350 miljoen euro), Frankrijk (circa 670 miljoen euro), Duitsland (naar schatting 590 miljoen euro) en Denemarken (circa 250 miljoen euro). Nederland komt dus op de tweede plaats, na Ierland.

Er zijn drie belangrijke criteria die bepalen hoeveel steun een land kan krijgen. Er wordt gekeken naar hoe groot de handel met de Britten is, naar hoeveel de visserij actief is in de exclusieve economische zone van het Verenigd Koninkrijk en naar het aantal burgers dat woont in de kustregio's die dicht bij het voormalige EU-land liggen. Hoe zwaarder deze drie factoren wegen, des te meer geld een lidstaat kan ontvangen.