Oud-topman Ralph Hamers gaat vrijuit voor zijn rol in een witwaszaak bij ING, zo heeft Tuchtrecht Banken woensdag bepaald. Ook een voorstel uit 2018 om het salaris van Hamers riant te verhogen, was geen reden om hem op de vingers te tikken. Wel loopt er nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de rol van Hamers in de witwaszaak.

Hamers was tussen 2013 en 2020 topman van ING. Gedurende zijn leiding heeft de bank te weinig gedaan om witwassen tegen te gaan. De bank heeft hiervoor een schikking van 775 miljoen euro getroffen met het OM. Desondanks liep er nog een onderzoek naar de rol van Hamers hierin.

Dat onderzoek is gedaan door Tuchtrecht Banken, een orgaan dat kijkt of bankiers zich aan bepaalde regels houden. Het orgaan besloot woensdag dus dat Hamers vrijuit gaat. Daarmee is de kous voor hem nog niet af. Het onderzoek van het OM loopt nog, maar duurt vermoedelijk nog wel even.

Tuchtrecht Banken keek ook naar een andere zaak, waarin een verhoging van Hamers' salaris centraal stond. De raad van commissarissen van ING gaf in 2018 goedkeuring aan een voorstel om de vergoeding van Hamers met maar liefst 50 procent te verhogen. Dat zorgde voor een golf van protesten in de samenleving. Onder zware druk van onder meer de politiek werd de verhoging uiteindelijk teruggedraaid.

Als Hamers wel op de vingers was getikt, had dat kunnen leiden tot een boete of een beroepsverbod. Daar is bij de voormalige topman echter geen sprake van. Tuchtrecht Banken vindt dat er te weinig bewijs is dat Hamers regels zou hebben overtreden. Wel gaat het orgaan de rol van enkele commissarissen van ING verder bekijken, omdat zij de salarisverhoging van Hamers hebben goedgekeurd.

De voormalige ING-baas werkt inmiddels bij de Zwitserse bank UBS.